In zehn Wochen wird im Burgenland gewählt

Das neue Jahr startet im Burgenland gleich mit einem Urnengang: In zehn Wochen, am 19. Jänner 2025, wird der neue Landtag gewählt. Offiziell in den Wahlkampf wollen die Parteien erst zu einem späteren Zeitpunkt starten, die ÖVP präsentierte aber bereits am Samstag ihr Wahlprogramm und für die FPÖ setzte Spitzenkandidat Norbert Hofer am Freitag zur "Coming Home Tour" an. Die SPÖ kündigte ihren Auftakt für den 6. Jänner an - sie muss bei der Wahl ihre Absolute verteidigen.