Festnahmen nach Protesten wegen Stromausfalls auf Kuba

In Kuba sind nach staatlichen Angaben mehrere Menschen wegen Protesten gegen den vom Hurrikan "Rafael" verursachten fast zweitägigen Stromausfall in Teilen der Insel festgenommen worden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft am Samstag (Ortszeit) erklärte, wird in der Hauptstadt Havanna sowie in den Provinzen Mayabeque und Ciego de Ávila gegen eine nicht näher genannte Anzahl an Menschen wegen Körperverletzung, Störung der öffentlichen Ordnung und Sachbeschädigung ermittelt.