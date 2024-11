135 km/h in 60er-Zone: Auto von 17-jährigem Raser in Ellmau beschlagnahmt

Ellmau – Ein 17-Jähriger ist seit Samstag nicht nur seinen Führerschein, sondern auch sein Auto los. Der Mann wurde gegen 20.20 Uhr auf der Loferer Straße (B178) in Ellmau mit 135 km/h geblitzt. Erlaubt ist in diesem Bereich jedoch lediglich ein 60er.

In Going konnte der 17-Jährige schließlich von der Polizei aufgehalten werden. Ihm wurde an Ort und Stelle der Probeführerschein abgenommen und auch sein Auto beschlagnahmt – zumindest vorläufig. (TT.com)