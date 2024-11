Haus in Reutte in Vollbrand: Feuerwehrmann und Bewohner ins Krankenhaus gebracht

Ein Einfamilienhaus in Reutte wurde nach einem Brand am Samstagabend schwer beschädigt. Ein 17-jähriger Bewohner und ein 22-jähriger Feuerwehrmann mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache ist noch unklar.

Reutte – In Vollbrand stand am Samstagabend ein Einfamilienhaus in Reutte. Ein 17-jähriger Bewohner des Hauses bemerkte das Feuer gegen 19.15 Uhr und alarmierte sofort die Feuerwehr. Als diese eintraf, war das Gebäude schon weitestgehend in Brand geraten.