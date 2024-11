Nur Kundler Krokodile siegten im Gleichklang mit Lustenau und Hohenems

Lustenau – Kufstein musste sich am Samstag in der Ö-Eishockey-Liga beim noch makellosen Leader Lustenau mit 0:4 geschlagen geben. Bitter: Valentin Hammerle vergab gegen Ende des zweiten Drittels die große Chance auf den Ausgleich, danach zogen die starken Vorarlberger davon.

„Wir sind sicher noch nicht da, wo wir hin wollen. Wir haben aber gewusst, dass es ein bisschen Zeit braucht. Am meisten happert es aktuell sicher an der Chancenverwertung“, bilanzierte der Vorstandsvorsitzende Roland Luchner und stellte klar: „Wir werden noch nicht nervös.“

Lustenau trohnt mit fünf Siegen aus fünf Spielen an der Tabellenspitze der West-Gruppe und entpuppte sich bis dato als der erwartet starke Liga-Neuling, der bis zuletzt in der höherklassigen Alps Hockey League gespielt hatte und vor der Saison auch wertvolle Verstärkung aus Hohenems an Land zog.