Kommt Schwarz-Rot-Pink? Nehammer, Babler und Meinl-Reisinger treffen sich am Montag

Am Montagvormittag findet ein Sechs-Augen-Gespräch zwischen den Parteichefs von ÖVP, SPÖ und NEOS statt. Danach folgt eine weitere Sondierungsrunde zwischen ÖVP und SPÖ.

Wien – Nach den ersten Sondierungsrunden zwischen ÖVP und SPÖ zur Auslotung einer möglichen Zusammenarbeit in einer künftigen Regierung treffen am Montagvormittag erstmals die Parteichefs von ÖVP und SPÖ mit NEOS-Vorsitzender Beate Meinl-Reisinger zu einem persönlichen Sechs-Augen-Gespräch zusammen. Das gaben SPÖ und ÖVP am Sonntag bekannt. Im Anschluss werden die Sondierungsteams von ÖVP und SPÖ zu einer vierten Runde im Palais Epstein zusammenkommen.