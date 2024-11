Verstörende Begebenheiten im Serienformat: Die Streamingtipps für dunkle Abende

Wer abends nach Hause kommt, bei dem ist es derzeit meistens bereits dunkel draußen. Noch lauter ruft die Couch nach einem anstrengenden Arbeitstag in den finstren Abendstunden. Gut, dass Netflix und Co. derzeit einiges zu bieten haben – von nicht ganz so nostalgischen Dokus über bittersüßen Dramedys bis zu verstörend-guten True-Crime-Verfilmungen.