Weitere Vogelgrippe-Verdachtsfälle nach Heeres-Einsatz in Niederösterreich

In Niederösterreich haben Soldaten Kadavertransporte desinfiziert, nachdem dort zahlreiche Tiere an der Vogelgrippe verendet waren. Möglicherweise sind noch zwei Betriebe von derartigen Fällen betroffen.

Biberbach, Amstetten – Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe im Bezirk Amstetten ist am Sonntag der Bundesheer-Assistenzeinsatz zu Ende gegangen. 18 Soldaten der ABC-Abwehrkompanie Korneuburg waren am Freitag ausgerückt, um Kadavertransporte zu desinfizieren.

Stallpflicht in 25 Bezirken

Indes gibt es zwei weitere Verdachtsfälle im Bezirk Amstetten, hieß es vonseiten des Büros von Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) am Abend. In vier Betrieben ist ein Ausbruch der Krankheit bereits bestätigt worden.

Ein Verdachtsfall betrifft den Angaben zufolge eine Firma mit 29.000 Jung-Legehennen, ein weiterer eine Hobbyhaltung. Alle 78 Betriebe in der Schutzzone um Biberbach seien kontrolliert worden, hieß es.

In insgesamt 785 Arbeitsstunden wurden 20 Personenkraftwagen, vier Teleskoplader, 18 Hängerzüge und acht Lkw mit Containern für den sicheren Abtransport verendeter Tiere dekontaminiert, zog das Militärkommando Niederösterreich in einer Aussendung über den Assistenzeinsatz in Biberbach Bilanz.