Dreister Diebstahl in Lienz: 1000 Meter Kupferkabel von Betriebsgelände gestohlen

Lienz – Das Betriebsgelände eines Stromanbieters in Lienz wurde am Wochenende regelrecht geplündert. Die unbekannten Täter bauten in der Zeit zwischen Samstag 22 Uhr und Sonntag 14 Uhr nicht nur vor Ort den Motor eines dort abgestellten Quad aus und nahmen diesen mit, auch drei Rollen mit ca. 1000 Meter Kupferkabel sowie 20 Kupferschienen wurden vom Gelände gestohlen. Zum Lösen der Kabel müssen die Täter einen Gabelstapler in Betrieb genommen haben.