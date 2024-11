Scholz lehnt Vertrauensfrage schon am Mittwoch ab

Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (Sozialdemokraten/SPD) wird die Vertrauensfrage anders als von der oppositionellen konservativen Union (CDU/CSU) gefordert nicht schon an diesem Mittwoch im Bundestag stellen. Das stellte ein Sprecher am Montag klar. Nach massivem öffentlichen Druck hatte sich Scholz am Sonntag aber bereit erklärt, die Vertrauensfrage noch vor Weihnachten zu stellen.

Scholz wollte diesbezüglich an sich bis 15. Jänner warten, um eine Neuwahl des Deutschen Bundestags Ende März herbeizuführen. "Dass ich noch vor Weihnachten die Vertrauensfrage stelle, wenn das alle gemeinsam so sehen, ist für mich überhaupt kein Problem", sagte er dann aber am Sonntagabend in einem ARD-Interview. Nach dem Zerfall der Ampel-Koalition wurde er von CDU/CSU und dem liberalen Ex-Koalitionspartner FDP aufgefordert, rasch Neuwahlen zu ermöglichen.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte am Montag aber auch, dass der deutsche Kanzler notfalls im Alleingang über den Termin entscheiden werde, wenn es mit CDU und CSU nicht zu einer Einigung kommt. Wenn der stärksten Oppositionskraft an keiner Vereinbarung gelegen sei, "dann muss der Bundeskanzler entscheiden und dann die Vertrauensfrage stellen", sagte er. Scholz hatte die Fraktionen im Bundestag dazu aufgefordert, über einen Termin und mögliche gemeinsame Projekte vor der Wahl Gespräche zu führen. Die Union lehnte das ab und dringt auf eine möglichst schnelle Vertrauensfrage.

"Scholz sollte jetzt keine weiteren Nebelkerzen werfen, sondern zügig die Vertrauensfrage stellen", sagt der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei (CDU) der "Bild". Am Mittwoch wird es aber nun sicher nicht dazu kommen. Hebestreit sagte: "Ich kann Sie schon beruhigen, dass der Bundeskanzler am Mittwoch nicht die Vertrauensfrage stellen wird."

Berlins Landeswahlleiter Stephan Bröchler warnte eindringlich vor einem zu frühen Termin für die Neuwahl des Bundestages. "Ich kann nur raten, besonnen an das Thema heranzugehen, auf Fachleute zu hören und jetzt nicht in einen Sofortismus bei der Feststellung des Wahltermins zu verfallen", sagte Bröchler der Deutschen Presse-Agentur. Natürlich müsse eine Neuwahl auch für Jänner organisiert werden, wenn das politisch gewollt und vom Bundespräsidenten so entschieden werde. "Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das die Qualität demokratischer Wahlen gefährdet", so Bröchler, der nach schweren Wahlpannen in Berlin 2021 ins Amt kam und seither unter anderem zwei Wiederholungswahlen organisiert hat. "Wenn wir die hohen Qualitätsstandards, die wir in Bund und Ländern haben, halten wollen, dann rate ich von einem Wahltermin im Jänner ab."

Bröchler erläuterte, die Organisation von Wahlen sei in der föderal aufgebauten Bundesrepublik aufwendiger als in Zentralstaaten wie Frankreich. Da müsse viel zwischen Bund und Ländern abgestimmt und besprochen werden. Ein zu früher Wahltermin womöglich mit Wahlkampf über Weihnachten sorgt nach seiner Einschätzung für viele Probleme etwa bei der Suche nach Räumen für Wahllokale, bei der Anwerbung und Schulung von Wahlhelfern, bei Papierbeschaffung, Druck und Versand von Wahlunterlagen, auch für die Briefwahl.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hatte zuvor der Opposition ein Entgegenkommen beim Wahltermin signalisiert, aber Vereinbarungen gefordert, welche Projekte noch gemeinsam umgesetzt werden. "Beide Herausforderungen kann man zusammen und gemeinsam angehen", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Als konkrete Beispiele nannte er die Erhöhung des Kindergelds, die Sicherung des Deutschlandtickets, Entlastungen der Industrie sowie den Schutz des Verfassungsgerichts. Wenn eine solche Agenda vereinbart würde, dürfte es "leicht gelingen, einen sinnvollen Termin für die Wahl zu finden", hatte er gesagt.

Scholz zeigte sich am Sonntagabend zuversichtlich, dass er die vorgezogene Bundestagswahl gewinnen könne.

Anders als Merz ist Scholz noch nicht offiziell als Kanzlerkandidat seiner Partei nominiert. Er habe aber keine Zweifel, dass er aufgestellt werde, sagte der 66-Jährige in der Talkshow. Und er glaube daran, den in den Umfragen sichtbaren, deutlichen Rückstand der SPD zur Union noch umzukehren. "Das ist eine sehr aufholbare Größenordnung", sagte Scholz. Die Sozialdemokraten liegen in Umfragen aktuell 15 bis 18 Prozentpunkte hinter CDU und CSU.

In dem Interview wies Scholz neuerlich die Verantwortung für das Ende der Ampel-Koalition zurück. Er habe FDP-Chef Christian Lindner im Streit um das Budget nicht provoziert, sondern vielmehr bis zuletzt für den Erhalt der Koalition gekämpft. "Ich habe es ertragen, dass ich für den Kompromiss und die Kooperation immer wieder, manchmal auch gute Miene zu einem ziemlich bösen Spiel gemacht habe. Aber wenn es zu Ende ist, dann muss es auch zu Ende sein", sagte er. Scholz verteidigte auch seine öffentliche Abrechnung mit Lindner, nachdem er seine Entlassung angekündigt hatte. "Es war anständig, klar und deutlich und für alle Bürgerinnen und Bürger sehr verstehbar", sagte er. Häufig sei gefordert worden, er solle öfter auf den Tisch haben. Ohne sein Bemühen um Kompromisse hätte die Regierung nicht so lange gehalten.

Obwohl seine nur noch aus SPD und Grünen bestehende Regierung im Bundestag keine Mehrheit mehr hat, sitzt Scholz vergleichsweise gut im Sattel. In Deutschland kann ein Bundeskanzler nämlich nur abgesetzt werden, indem mit absoluter Mehrheit ein Nachfolger gewählt wird - oder der amtierende Regierungschef selbst die Vertrauensfrage stellt und diese verliert. Dies ist auch die einzige Möglichkeit, um zu vorgezogenen Neuwahlen zu kommen. Der Bundestag hat nämlich nicht die Befugnis, sich selbst aufzulösen.