Rossi verliert mit Minnesota in der NHL nach Overtime

Minnesota Wild hat sich in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL den Chicago Blackhawks geschlagen geben müssen. Das Team mit dem Vorarlberger Marco Rossi an Bord verließ am Sonntagabend nach einer 1:2-Niederlage die Eisfläche. Der entscheidende Treffer fiel nach nicht ganz zwei Minuten in der Overtime. Rossi blieb ohne Tor und Assist.