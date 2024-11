Fünf Tote nach russischen Luftangriffen in der Südukraine

Bei nächtlichen russischen Luftangriffen sind mindestens fünf Menschen im Süden der Ukraine getötet worden. 19 weitere Personen seien verletzt, darunter fünf Kinder, teilten die örtlichen Behörden über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. In der Region Mykolajiw kamen demnach vier Menschen ums Leben, in Saporischschja wurde eine Person bei der Zerstörung eines Wohnhauses getötet. Unter den Verletzten in Saporischschja sind fünf Kinder im Alter von vier bis 17 Jahren.