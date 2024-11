Leonardo DiCaprio ist 50: Ein Leben wie ein Lottogewinn

Der schwedische Regisseur Lasse Hallström gab dem Neuling dann in „Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa“ die Rolle des jüngeren, behinderten Bruders, um den sich der ältere Bruder (Johnny Depp) kümmern musste. Auf Anhieb holte DiCaprio damit seine erste Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller.

Seitdem steht DiCaprio, der heute 50 Jahre alt wird, ungewollt im Rampenlicht. Sein Privatleben schottet er am liebsten ab, Interviews gibt er selten. Ungewöhnlich gesprächig zeigte er sich ausnahmsweise im vorigen Jänner in der britischen Zeitung The Guardian, als er mit Co-Star Lily Gladstone für Martin Scorseses Film „Killers of The Flower Moon“ Werbung machte.