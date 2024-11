Pop-Superstar Robbie Williams kommt im Sommer 2025 wieder nach Wien

Der britische Sänger und Songwriter Robbie Williams, der als Mitglied der Boyband Take That bekannt wurde, kommt bald nach Wien. Tickets können ab Freitag erworben werden.

Wien – Robbie Williams spielt im Sommer 2025 ein Großkonzert in Österreich. Am 12. Juli wird der Popstar, dessen Biopic „Better Man - Die Robbie Williams Story“ mit einem Affen als Hauptdarsteller ab 2. Jänner in den heimischen Kinos anläuft, im Wiener Ernst-Happel-Stadion auftreten.