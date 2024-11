„Aktenzeichen XY“ und Mondlandung: ORF-Legende Peter Nidetzky ist tot

Wien – Peter Nidetzky ist vielen wohl noch aus der TV-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ bekannt. Mehr als 30 Jahre fungierte der ORF-Mann ab 1972 als Leiter des Aufnahmestudios in Wien. 1969 war er Co-Kommentator der Übertragung der ersten Mondlandung. Zudem engagierte sich Nidetzky, Schwiegervater von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für den Reitsport. Wie die ÖVP bestätigte, starb die TV-Legende im Alter von 84 Jahren.

Peter Nidetzky kam am 5. Juni 1940 in Wien zur Welt. Der Journalist gab als Gesicht der Außenstelle Wien in „Aktenzeichen XY“ Suchmeldungen der Polizei und Zuschauerhinweise aus Österreich bekannt. Darüber hinaus war er im ORF langjähriger Teletext-Chef.