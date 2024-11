Tiroler Notarinnen und Notare stärken Vorsorge und Eigenverantwortung

Tiroler Notarinnen und Notare stehen an Ihrer Seite, wenn es um wichtige Entscheidungen für die Zukunft geht – insbesondere in Zeiten, die Unsicherheiten mit sich bringen. Der Gedanke der Selbstbestimmung verbindet das Notariat mit der Pflege: Beide Bereiche setzen sich dafür ein, Menschen zu unterstützen, damit sie auch im Alter oder bei Krankheit ihre Würde und Entscheidungsfreiheit wahren können. Das Notariat hilft dabei, alle notwendigen Schritte für eine sichere und klare rechtliche Vorsorge zu setzen, die den eigenen Willen auch dann respektiert, wenn man einmal nicht mehr selbst handeln kann.

Die rechtzeitige Vorsorge ist entscheidend, um die eigenen Wünsche auch in herausfordernden Lebenslagen durchzusetzen. Hier bietet die Vorsorgevollmacht eine wertvolle Möglichkeit: Darin können Sie im Voraus bestimmen, wer in Ihrem Namen wichtige Entscheidungen treffen darf, sollten Sie selbst dazu – sei es durch Unfall oder Krankheit – nicht mehr in der Lage sein. Sie bestimmen, wer Sie in dieser Zeit bei finanziellen Angelegenheiten, medizinischen Fragen oder alltäglichen Aufgaben vertreten soll. Eine schriftliche Vorsorgevollmacht wird im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis (ÖZVV) registriert, sodass sie im Ernstfall schnell auffindbar ist. Dies schafft nicht nur Sicherheit für Sie, sondern auch für Ihre Angehörigen.