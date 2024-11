Neue Studiengänge mit internationalem Anspruch an der FH Kufstein Tirol

Außerdem stehen ab Herbst kommenden Jahres drei neue beziehungsweise überarbeitete Masterprogramme als Vollzeit-Studium in englischer Sprache zur Verfügung: Energy & Sustainability Management *, Data Science & Intelligent Analytics * und Smart Products & AI-driven Development * . In allen drei Studiengängen sind mehrtägige Studienreisen sowie Praxisprojekte mit (inter-)nationalen Unternehmen fest im Curriculum verankert. „Die viersemestrigen Masterprogramme zielen darauf ab, unsere Studierenden zu Spezialist:innen auf ihrem jeweiligen Fachgebiet auszubilden“, sagt Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch, Geschäftsführer der FH Kufstein Tirol. „Mit unseren erweiterten Studienmöglichkeiten statten wir unsere Studierende mit den Kompetenzen aus, die sie brauchen, um technologische und gesellschaftliche Veränderungen aktiv mitzugestalten. Durch das englischsprachige Angebot möchten wir noch mehr internationale Studierende ansprechen, die unsere Studentenschaft durch ihre Perspektiven und Erfahrungen bereichern.“

Ob Beruf oder Familie - ein Vollzeit-Studium ist nicht immer möglich, wenn es regelmäßige Verpflichtungen gibt. Die FH Kufstein Tirol bietet mit ihren berufsbegleitenden Studiengängen die Möglichkeit, dennoch ein Bachelor- oder Masterstudium zu absolvieren und der Karriere einen Kick zu verpassen. Die Vorlesungen finden freitagnachmittags und samstags oder blockweise statt, so bleibt genug Zeit, um einer Beschäftigung nachzugehen oder sich um andere Verpflichtungen zu kümmern. Berufsbegleitend an der FH Kufstein Tirol zu studieren bedeutet nicht, dass eine Beschäftigung in einem Unternehmen Voraussetzung ist. Vielmehr bezeichnet das Attribut berufsbegleitend die Organisationsform, die es ermöglicht, neben dem Studium einen Beruf auszuüben.

Die FH Kufstein Tirol bietet am 30. November 2024 einen Tag der offenen Tür an. Die Lehrenden der Fachhochschule stellen beim Open House alle Bachelor- und Masterstudiengänge persönlich vor und geben den Besucher:innen einen guten ersten Eindruck in die Studieninhalte. Master-Interessierte können sich außerdem zu individuellen Gesprächen in der Master Lounge anmelden, um exklusiv Fragen zu stellen, sowie die individuellen Bewerbungsvoraussetzungen prüfen zu lassen. Open House an der FH Kufstein Tirol