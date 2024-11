Gold und Silber für Tirols Kickboxer, Rumer Gewichtheber verpassten das Podest

Erfolgreiche Kickboxer: Veredelt reisten Tirols Kickbox-Asse von der Europameisterschaft in Athen (GER) nach Hause. Noel Salzburger vom KC Krucken­hauser, aktuell Zweiter der Weltrangliste, landete im Pointfighting (Gewichtsklasse bis 84 kg) auf Rang zwei und holte sich Silber. Erst im Finale musste er sich dem Briten James Meekin geschlagen geben. Mit dieser Platzierung sicherte sich Salzburger die Qualifikation für die World Games 2025 in China.

KSV Rum am Ende Vierter: Das Finale der Damen-Bundesliga-Runde im Gewichtheben brachte dem KSV Rum am Ende den vierten Gesamt-Rang. Den Tagessieg in der dritten Abschluss-Runde im steirischen Öblarn holte sich Gesamtsieger SK Voest Linz vor der Heimmannschaft der WKG Öblarn/AV Graz und der WKG Innviertel. Der KSV Rum wurde auch hier Vierter. Die beste Gewichtheberin kam indes einmal mehr aus Tirol: Victoria Steiner (KSV Rum) holte 241,58 Punkte. Im Nationalliga-Finale geht es für die Rumer am Samstag um Rang drei, für die WKG Innsbruck/Dornbirn um Platz fünf.