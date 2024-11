50 Prozent Thermen-Rabatt & 20 Jahre AQUA DOME

Was für eine Aktion: Ab sofort gibt es 50 Prozent Rabatt auf 20.000 Thermentickets im AQUA DOME Onlineshop! Aber nur, solange der Vorrat reicht. Schließlich ist der AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld in Feierlaune, denn pünktlich zum 20. Geburtstag Oktober 2024 kam die großartige Auszeichnung mit dem „World Spa Award“ als „World's Best Mineral & Hot Springs Spa 2024“. Die globale Initiative, die Spitzenleistungen im Spa- und Wellness-Sektor belohnt, basiert auf Bewertungen von Branchenprofis, Medien und Gästen. „Wir sind überglücklich, dass unsere Bemühungen, High End-Qualität in Sachen Wellness zu liefern, solchermaßen gewürdigt wurden“, freut sich Direktorin Barbara Krabath.