38 von 41 Maßnahmen von Strategie gegen Antisemitismus umgesetzt

Verfassungsministerin Edtstadler stellte vor dem Nationalen Forum gegen Antisemitismus eine Gesamtevaluierung vor. IKG-Präsident Deutsch: Bisher ist es nicht gelungen, Antisemitismus einzudämmen.

Wien (APA) - Die Bundesregierung hat die meisten Vorhaben ihrer Nationalen Strategie gegen Antisemitismus umgesetzt. 38 von 41 Maßnahmen sind laut einer neuen Gesamtevaluierung realisiert, drei befinden sich aktuell in Umsetzung, sagte Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) vor dem Nationalen Forum gegen Antisemitismus am Montag. Umgesetzt wurden etwa eine Novelle des Verbotsgesetzes und ein Gesetz gegen Hass im Netz, noch offen ist die Errichtung einer Dokumentationsstelle.

Laut dem Bericht und einer Pressemitteilung gibt es nun etwa ein Zentrum für Antisemitismusforschung in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Ein Gesetz über die Absicherung des österreichisch-jüdischen Kulturerbes wurde beschlossen, im Bundeskanzleramt außerdem eine Abteilung zur Förderung dieses Kulturerbes und zur Antisemitismusbekämpfung eingerichtet. Letztere ist nun Bestandteil von Integrationskursen für Asylwerber, die Erfassung antisemitischer Vorfälle wurde zudem intensiviert.

Dokumentationsstelle in Arbeit

Noch gearbeitet wird an einer Dokumentationsstelle im Zusammenhang mit der Verhütung und Bekämpfung von Antisemitismus, an Aus- und Fortbildungen von Lehrpersonen in diesem Bereich und an der Ergänzung und Stärkung von Grundausbildungslehrgängen u.a. des Allgemeinen Verwaltungsdienstes und des Exekutivdienstes. Die Strategie gegen Antisemitismus war 2021 präsentiert und später um Maßnahmen im Online-Bereich erweitert worden. Österreich sei das erste Land mit einer solchen Strategie gewesen, lobte auch der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Oskar Deutsch.

Dennoch sei es bisher nicht gelungen, den Antisemitismus einzudämmen. Deutsch sprach von einer rechten, einer linken und einer muslimischen Ausprägung. Er verurteilte zudem die Angriffe auf israelische Fußballfans auf den Straßen von Amsterdam. „Wer sagt uns, dass das nicht auch woanders stattfinden kann?“, stellte er in den Raum. Mehr denn je sei es jedenfalls notwendig, gegen Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen vorzugehen, meinte auch Edtstadler, die auf einen Anstieg der antisemitischen Vorfälle vor allem nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hinwies.

Edtstadler bei JöH-Protest „geteilte Meinung“

Die Politik alleine könne das Problem nicht lösen, meinte Deutsch. Am von Edtstadler ins Leben gerufenen, einmal jährlich stattfindenden Forum nehmen deshalb Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern, Gemeinden, Sozialpartnern, Wissenschaft, Glaubensgemeinschaften, jüdischen Museen und Zivilgesellschaft teil. Es sei ein Austausch jener, die sich den Kampf gegen Antisemitismus vorgenommen haben, so die Ministerin. Am Montag spricht dort u.a. der Extremismusexperte Ahmad Mansour. Edtstadler hofft, dass die Initiativen gegen Antisemitismus auch nach ihrer Zeit in der Regierung fortgesetzt werden - sie will sich schließlich aus der Spitzenpolitik zurückziehen.