Innsbrucks Christkindlmärkte starten!

Seit mittlerweile mehr als 50 Jahren präsentiert sich Innsbruck in der Advents- und Weihnachtszeit stimmungsvoll geschmückt, mit vielen Gelegenheiten zum Einkaufen, zum Genießen von regionalen Köstlichkeiten und Spezialitäten aus aller Welt, mit viel festlicher Musik, traditionsreichem Programm und als beliebter Treffpunkt für Familien und Freunde: Im Herzen und hoch über der Stadt laden sieben Christkindlmärkte bis zum 6. Jänner zum Besuch ein.

Zum 51. Mal lädt der Christkindlmarkt in der Altstadt in Innsbruck zum vorweihnachtlichen Familienerlebnis ein und am Christkindlmarkt Marktplatz treffen sich zum 30. Mal Jung und Alt zum Einkaufen, Flanieren, Gustieren und Konsumieren.

Mit der Eröffnung der großen Christkindlmärkte in der Altstadt und am Marktplatz am Freitag, 15. November, startet in Innsbruck wieder die beliebte Bergweihnacht. Auf die ganze Stadt verteilt wird mit Christkindlmärkten, mit Handwerkskunst, Kulinarik und viel Programm für Groß und Klein auf das Weihnachtsfest eingestimmt.

30 Jahre Familienmarkt am Marktplatz

Der beliebte Familienmarkt am Marktplatz lädt zum 30. Mal zum Besuch ein. Unter dem riesigen Swarovski-Kristallbaum mit dem Funkelstern dreht sich seit drei Jahrzehnten das Nostalgiekarussell – und alles um die jüngeren BesucherInnen. 68 Stände mit weihnachtlichen Produkten und vielfältiger Kulinarik verbreiten Stimmung für alle Sinne. Apropos Sinne: Heuer neu kann man in einer „virtuellen Kutsche“ mithilfe einer 3D-Brille die abenteuerlichsten Ausfahrten mitten in der Stadt unternehmen.

Zu den Ries:innen in der Riesesgasse gesellt sich ein neuer: König Serles. © Daniel Zangerl

20 Jahre Ries:innen in der Altstadt

Mit seinen 64 liebevoll gestalteten Ständen und einem 20 Meter hohen Christbaum bietet auch der Christkindlmarkt vor dem Goldenen Dachl ab 15. November wieder eine einzigartige Atmosphäre und lässt die historische Altstadt in weihnachtlichem Licht erstrahlen.

Ein Höhepunkt ist heuer das 20-Jahr-Jubiläum der Ries:innen. Die übergroßen Figuren, die in der Riesengasse zu finden sind, führen die Besucher:innen in die Welt der Tiroler Sagen. Neben den bekannten Gestalten wie dem Riesen vom Gnadenwald, dem Riesen Haymon, dem Riesen vom Glungezer und der Frau Hitt feiert der Riesenkönig Serles sein Debüt.

Auch in der Märchengasse sind neue Figuren zu bestaunen. © Thomas Steinlechner

In der Kiebach- und Seilergasse erwartet Märchenfans eine besondere Überraschung: Mehr als 20 teils interaktive und viele neu gestaltete Geschichten und Figuren laden zum Entdecken in der Märchengasse ein.

Nostalgie-Kaiserweihnacht am Bergisel

Zurück am Bergisel verzaubert ebenfalls ab 15. November und an den kommenden Freitagen, Samstagen und Sonntagen die Kaiserweihnacht mit viel Tradition, einem einzigartigen Ausblick und einem großzügigen Weihnachtsmarktgelände: Weihnachten wie in der Kindheit – besinnlich, festlich, traditionell-bodenständig – mit einem Christkindlpostamt, viel stimmungsvollen Weisen, liebevollem Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region an 22 Ständen.