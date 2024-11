Zwei Verletzte bei Skiunfällen in Sölden: Wer kann Hinweise zu diesen Wintersportlern geben?

Sölden – Zwei Skiunfälle am Tiefenbachgletscher in Sölden haben am Montag die Polizei auf den Plan gerufen: Gegen 11 Uhr stürzten ein 53-jähriger Snowboarder aus den Niederlanden und eine unbekannte Skifahrerin auf der blau markierten Piste Nummer 38. Die Wintersportler stießen zwar nicht zusammen, verloren aber aufgrund des knappen Vorbeifahrens die Kontrolle und prallten auf die Piste. Beide sagten zunächst, dass sie nicht verletzt seien und fuhren weiter.