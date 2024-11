Warum die CDU/CSU sofort wählen will und die SPD erst später

Berlin – Seine Regierungserklärung will der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch wie geplant im Bundestag halten. Dem Wunsch der Opposition, gleich die Vertrauensfrage zu stellen, werde der Kanzler aber auf keinen Fall entsprechen, sagte Regierungssprecher Stefan Hebenstreit am Montag.

Sogar der verbliebene Koalitionspartner, die Grünen, fordert den Kanzler auf, „auf jeden Fall in dieser Woche noch Klarheit zu schaffen“. Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang mahnte die SPD zudem, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sei, um eigene „Lieblingsprojekte“ im Tausch gegen eine etwas schnellere Neuwahl durchzusetzen. So verfolgt die SPD etwa ein Rentenpaket mit einer Stabilisierung der Altersbezüge.

Scholz über ein Misstrauensvotum zu stürzen, kommt für die Union bislang nicht infrage, denn dazu bräuchte sie die Stimmen der in Teilen rechtsextremen AfD. Das würde ihr als Aufweichen der Brandmauer gegen AfD ausgelegt werden. Also wird weiter um den Termin gefeilscht.

Die Beweggründe beider Seiten sind offensichtlich. Die SPD versucht so viel Zeit wie möglich herauszuschlagen, um ihre desaströsen Umfragewerte (rund 16 Prozent) zu verbessern. Und die Union (CDU/CSU) will so schnell wie möglich wählen, weil sie mit rund 33 Prozent derzeit unangefochten an der Spitze aller Umfragen steht. Jeder kleine Fehler bis zur Wahl könnte sie Prozente kosten.