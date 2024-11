Vier Meter von Dach gestürzt: 72-jähriger bei Arbeitsunfall in Pill schwer verletzt

Pill – Bei Arbeiten auf dem Dach seines Hauses in Pill ist ein 72-Jähriger am Montag gegen 15.30 Uhr ausgerutscht und abgestürzt. Der Einheimische war gerade dabei, sich mit einem Seil um den Bauch zu sichern, als er den Halt verlor und etwa vier Meter in die Tiefe stürzte.