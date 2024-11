Auto prallte in Kirchbichl mit Lkw zusammen: Mann zog bewusstlose Lenkerin aus Wrack

Kirchbichl – Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kirchbichl ist am Montagnachmittag eine 66-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war gegen 15 Uhr auf der Gemeindestraße in Fahrtrichtung Südwesten unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Nach dem Aufprall fuhr der Unfallwagen rückwärts und prallte noch gegen einen Linienbus, der sich hinter dem Auto befand.