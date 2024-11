KV für Sozialwirtschaft: Proteste nach gescheiterer Runde

Wien – Die zweite Verhandlungsrunde für die 130.000 Beschäftigten des Kollektivvertrags Sozialwirtschaft Österreich ist de facto gescheitert. Nach zehn Stunden wurde die Sitzung unterbrochen und die Gewerkschaft kündigte am Abend in einer Aussendung Kampfmaßnahmen an. Mit Betriebsversammlungen, Demonstrationen und sonstigen Aktionen wollen GPA und vida den Druck erhöhen. Optimistisch zeigten sich dennoch die Dienstgeber.

Nun folgen Betriebsversammlungen in ganz Österreich, eine Betriebsrätekonferenz in der Steiermark und in genau einer Woche eine Demonstration in Wien. Am Tag darauf soll eine Kundgebung in Linz stattfinden. Ziel bleibt eine Erhöhung um 6,1 Prozent. Daher werden am 22. November die Tätigkeiten der Beschäftigten für sechs Minuten unterbrochen.