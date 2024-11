Die mit der Flamme rocken: Feuerschwanz kommen

Mittelalter-Rock steht hoch im Kurs: Die deutsche Band Feuerschwanz, bei der Dudelsäcke ebenso dazugehören wie E-Gitarren, hat zuletzt zweimal die deutschen Albumcharts erobert, in Österreich hat man es mit "Fegefeuer" (2023) immerhin auf Platz 3 geschafft. Im Dezember gastieren die Deutschen dreimal in Österreich. "Wir kommen auf Fegefeuer Tour, da wird es noch mal richtig heiß", kündigt Sänger "Hauptmann Feuerschwanz" an.