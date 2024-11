Wattens steigt aus: Gemeinde tritt Anteile bei „Destination Wattens“ an Swarovski ab

Die Marktgemeinde Wattens überträgt ihren 40 %-Anteil an der „Destination Wattens“ an die Swarovski Finanz GmbH. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Swarovski übernimmt damit die Alleinverantwortung für das bekannte Unternehmerzentrum Werkstätte Wattens – das langfristig erhalten und weiterentwickelt werden soll.