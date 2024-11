Markus Koschuh präsentiert „Eine kleine Machtmusik“ in Schwaz und neuen Dornauer-Song

Vorhang auf für Koschuhs Blick auf die Mächtigen, die sich gern im Ton vergreifen, heißt es am 13. November um 20 Uhr in der neuen Spielstätte „Gleis 4“.

In seinem neuesten Streich „Eine kleine Machtmusik“ zückt Markus Koschuh das kabarettistische Stethoskop. Er hört hin und hört nicht auf, sein Ohr dort zu haben, wo es weh tut – für den ultimativen Soundcheck: Wer will warum die erste Geige spielen und wer gibt tatsächlich den Ton an? Warum stimmen immer mehr in den Chor der Empörten ein und vergreifen sich im Land des Wolfgang Amadeus Mozart im Ton – wo doch laut Meinungsumfragen für 90 Prozent der Befragten der Ton die Musik macht? Diesen und ähnlichen Fragen widmet sich der Tiroler Kabarettist gewohnt pointiert, mit Irr- und Aberwitz sowie Rasanz und Körpereinsatz.