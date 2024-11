Mehr Wohlfühlen im November

Die Fahrgäste im Schienennahverkehr erwarten im ganzen November viele Aktionen und Überraschungen in und rund um den Zug. Nach Kipferln und nussigen Snacks werden noch Schokolade und Tee in den nächsten Wochen verteilt. Auch Live-Musik in der S-Bahn gibt es wieder. Zu hören sind verschiedene Sänger:innen und Bands aus Tirol: David Felix, Two You Music und das Soundswitch Duo sind an mehreren Tagen in der S-Bahn zwischen Kufstein und dem Ötztal, Seefeld und dem Brenner unterwegs und sorgen für gute Unterhaltung.