Tage der offenen Tür an der ISK Tirol: Lernen Sie unsere Schule kennen!

Die International School Kufstein Tirol (ISK Tirol) lädt alle interessierten Familien herzlich ein, an den Tagen der offenen Tür vorbeizuschauen: am Donnerstag, 28. November 2024 (18 Uhr) sowie am Donnerstag, 12. Dezember 2024 (9 Uhr). Hier können Sie sich umfassend über die internationale Ausbildung in der Unter- und Oberstufe informieren.