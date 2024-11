Raoul Schrott im TT-Interview: Was der Blick in die Sterne über die Geschichte der Welt erzählt

„Eigentlich kommt das Buch zu spät“: Raoul Schrott hat jahrelang an einem „Atlas der Sternenhimmel“ gearbeitet. Am Sonntag stellt er das bibliophile Wunderwerk in Telfs vor. Die TT traf den Tiroler Schriftsteller vorab zum Interview. Ein Gespräch über Straußenvögel in der Milchstraße, überlebenswichtige Sterne und den Trost am Firmament.