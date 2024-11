Fußgängerin in Imst von Fahrzeug touchiert: 70-Jährige ins Krankenhaus gebracht

Imst – Dienstagnachmittag gegen 14.10 Uhr fuhr ein 79-jähriger Österreicher mit seinem Wagen durch den südseitigen Parkplatz eines Einkaufszentrums in Imst. Dabei bemerkte er zwei Fußgängerinnen, die am rechten Rand in dieselbe Richtung gingen. Beim Vorbeifahren kam es laut Polizei aus derzeit unbekannter Ursache zu einer Berührung zwischen dem Auto des 79-Jährigen und einer der beiden Fußgängerinnen, einer 70-jährigen Österreicherin.