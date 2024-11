Auf Ladefläche ausgerutscht: 52-Jähriger verletzt sich bei Arbeitsunfall in Hall in Tirol schwer

Hall in Tirol – Dienstagmittag um etwa 11.45 Uhr war ein 52-jähriger Österreicher in einer Firma in Hall in Tirol an der dortigen Laderampe mit dem Beladen eines Klein-Lkw beschäftigt. Durch einen Fehltritt rutsche der Arbeiter laut Polizei mit dem rechten Fuß zwischen die Laderampe und die -fläche des Lkw und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Verletzte ins Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. (TT.com)