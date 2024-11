Von Straße abgekommen: 74-Jähriger bei Unfall in Tarrenz verletzt

Tarrenz – Dienstagmittag, gegen 12.10 Uhr, war ein 74-jähriger Österreicher mit seinem Wagen auf der Mieminger Straße (B189) im Gemeindegebiet von Tarrenz von Nassereith kommend in Richtung Imst unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Mann etwa auf Höhe Hauptstraße 10 die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet über die Gegenfahrbahn und einen dort befindlichen Gehsteig, durchbrach einen Holzzaun und fuhr über die abfallende Mauerkante in einen gegenüberliegenden Holzzaun.

Von dort wurde der Pkw laut Polizei zurückgeschleudert und kam rücklings an einer Mauer zu stehen. Das Unfallgeschehen wurde von zwei Zeugen beobachtet, welche wiederum umgehend die Rettungskette in Gang setzten. Der 74-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht. (TT.com)