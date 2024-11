Trump will Fox-News-Moderator als Verteidigungsminister

Der Fox-News-Moderator und Veteran Pete Hegseth soll US-Verteidigungsminister werden. Das kündigte der designierte US-Präsident Donald Trump an. "Pete ist zäh, klug und ein wahrer Anhänger von America First", sagte Trump. Mit Hegseth an der Spitze seien "Amerikas Feinde" gewarnt. Hegseth hat als Soldat in Afghanistan, Irak und Kuba gedient. "Unser Militär wird wieder großartig sein, und Amerika wird niemals klein beigeben", so der künftige US-Präsident.

Hegseth sagte einst, er habe die Armee 2021 verlassen, nachdem er dort als Extremist eingestuft worden sei. "Das Gefühl beruhte auf Gegenseitigkeit - ich wollte diese Armee auch nicht mehr", sagte Hegseth in seinem Buch "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free".