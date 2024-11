Musk leitet unter Trump Abteilung für effizientes Regieren

Musk ist CEO von Tesla sowie SpaceX und hat sich in den vergangenen Monaten fest mit Trumps innerem Kreis verwoben. Der Tech-Titan und reichste Mensch der Welt hat viel getan, um sich diesen Platz zu verdienen. Allein bis Mitte Oktober steckte er rund 120 Millionen Dollar in den Wahlkampf des Ex-Präsidenten, vor allem im potenziell entscheidenden Bundesstaat Pennsylvania. Zudem überflutete er seine mehr als 200 Millionen Follower bei der ihm gehörenden Onlineplattform X Tag für Tag mit Aufrufen, für Trump zu stimmen, sowie vernichtender Kritik an der demokratischen Gegenkandidatin Kamala Harris.