Verheerendes Krisenmanagement lässt SPÖ im Chaos versinken: Dornauer vor Rücktritt

Der Jagd-Skandal von Parteichef Georg Dornauer wird zum Kollateralschaden für die SPÖ. Die Partei befindet sich auf Tauchstation, Kritik wird am Krisenmanagement der führenden FunktionärInnen laut. Georg Dornauer dürfte aber heute zurücktreten, er kündigte am Vormittag eine persönliche Erklärung an.