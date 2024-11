Weltfrühchentag am 17. November

Die Pflegepersonen der Neonatologie arbeiten nach dem Konzept der entwicklungs- und familienorientierten Pflege. Das bedeutet: Das Kind steht als Teil einer Familie im Fokus. Professionelles Arbeiten in der Kinder- und Jugendlichenpflege setzt neben einem hohen Maß an Spezialwissen auch Einfühlungsvermögen in die Lebenswelt des Kindes und dessen Familien- und Bezugssystem voraus. „Uns ist es besonders wichtig Eltern und Familien von Anfang an in die Betreuung ihres Kindes miteinzubeziehen und sie in ihrer Elternrolle zu stärken“, erklärt Sabine Mungenast, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin mit einer Spezialisierung in der Kinderkrankenpflege und in der Intensivpflege an der Kinderklinik Innsbruck. „Wir betrachten Eltern und Kind als Einheit und richten unsere Pflegehandlungen nach den individuellen Bedürfnissen des Kindes und dessen Familie aus“. Ein gelungener Beziehungsaufbau zwischen Eltern und Kind ist eine wesentliche Voraussetzung für die weitere Entwicklung des Kindes und kann spätere Interaktions- und Regulationsstörungen vermeiden helfen.