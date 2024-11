Unbeugsam bis zum Schluss: Ermordung von NS-Gegner Carl Lampert jährt sich zum 80. Mal

Am 13. November 1944, vor genau 80 Jahren, wurde der in Tirol wirkende Geistliche Carl Lampert vom NS-Regime hingerichtet. Die Pfarre Mariahilf und die Diözese Innsbruck würdigen Lampert und andere Vertreter des katholischen Widerstands aktuell mit mehreren Veranstaltungen. Zudem wird in Innsbruck ein Platz nach Lampert benannt.