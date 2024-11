„Ein Schlag ins Gesicht“: Dornauers Schritt zur Seite und wie er die SPÖ nun unter Druck bringt

TT-Chefreporter Peter Nindler analysierte im Gespräch mit Chefredakteur Marco Witting die „persönliche Erklärung“ von Tirols Noch-SPÖ-Chef Georg Dornauer am Mittwoch. Warum es nach der Jagdaffäre zu keinem gänzlichen Rücktritt kam, Dornauer weder Reue noch Bedauern zeigte und wie es nun in der SPÖ und in der Tiroler Landesregierung weitergeht, sehen Sie im Video.