Alkoholisierter Motorradfahrer bei Sturz in Silz schwer verletzt

Haiming – Dienstagnachmittag gegen 14.50 Uhr war ein 39-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad auf der Tiroler Straße (B171) im Gemeindegebiet von Haiming von Silz kommend in Richtung Westen unterwegs. In einem gekennzeichneten Überholverbotsbereich bei der Ausfahrt „Haiming Ost“ überholte der Mann ein Fahrzeug. Anschließend kam es laut Polizei im Kreuzungsbereich zu einer rechtwinkligen Streifkollision des Motorradlenkers mit dem Pkw eines 65-jährigen Österreichers, der sein Fahrzeug zuvor auf der „Alten Bundesstraße“ lenkte und nach links in Richtung Osten auf die B171 ausfahren wollte.