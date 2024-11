Hypo-Volleyballer kämpften, aber das war gegen polnischen Vizemeister zu wenig

Sosnowiec – Gerade 70 Minuten dauerte am Mittwochabend der Auftakt in die Volleyball-Champions-League für Hypo Tirol: Die Innsbrucker unterlagen beim polnischen Vizemeister Aluron CMC Warta Zawiercie mit 0:3 (21, 19, 16).

Dabei sah es trotz des klaren Ergebnisses lange nicht schlecht für die Tiroler aus: Besonders in den ersten beiden Sätzen konnte man sehr gut mithalten, im zweiten Durchgang ging das Team sogar mit 8:3 in Führung und sorgte damit für Spannung auf dem Feld. „Wir haben in der Annahme sehr gut gespielt, aber dann leider an Kontinuität verloren“, erklärte Sportdirektor Stefan Chrtiansky nach dem Spiel.