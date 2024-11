Müssen Zahnfüllungen privat bezahlt werden? Ärzte und Kasse streiten weiter

Wien – Müssen Versicherte der Österreichischen Gesundheitskasse ÖGK bei Zahnfüllungen ab Jänner in finanzielle Vorleistung treten und bekommen danach nur einen Teil ihrer Kosten refundiert? ÖGK-Obmann Andreas Huss beteuerte gestern in einer Pressekonferenz, er sei „wild entschlossen“, diesen Zustand zu verhindern. Das Problem ist das EU-weite Verbot des bisher für Füllungen verwendeten Amalgam. Ersatzprodukte sind teurer oder weniger gut haltbar. Bei den Verhandlungen über die Abgeltung dieser Ersatzprodukte kommen Gesundheitskasse und Zahnärzte vorerst nicht weiter.

Die Zahnärztekammer kann oder will die Verbesserungen aber nicht erkennen. Verhandeln will man erst wieder, wenn ein „akzeptables Angebot“ vorliege.

Die ÖGK setzt hingegen auf Alkasit. Das Material ist weiß und kann so wie Amalgam auf einmal in den Zahn eingebracht werden. Es ist also keine schichtweise Härtung nötig. Seit 2021 werde Alkasit in den Ambulatorien der ÖGK in der Steiermark mit guten Erfahrungen getestet.