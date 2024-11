Multimilliardär und TV-Moderator: Trump stellte wichtiges Personal vor

Die neue Regierungsmannschaft unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump nimmt Gestalt an. Am Mittwoch verkündete der Republikaner weitere wichtige Personalentscheidungen. Ein Überblick.

Der 53-jährige Hightech-Unternehmer und Milliardär Elon Musk soll eine neue Abteilung für effizientes Regieren leiten, die allerdings nicht Teil der Regierung ist. Musk und der Geschäftsmann Vivek Ramaswamy sollen „den Weg ebnen, um die Regierungsbürokratie abzubauen, überflüssige Vorschriften zu streichen, verschwenderische Ausgaben zu kürzen und die Bundesbehörden umzustrukturieren“, wie Trump erklärte. Musk will die Regierungsausgaben um zwei Billionen Dollar senken und hat angekündigt, er werde „Hardcore“-Management-Methoden in Washington einführen.

Der Fox-News-Moderator und Armeeveteran Pete Hegseth soll Verteidigungsminister werden. Mit dem 44-Jährigen „an der Spitze sind Amerikas Feinde gewarnt“, erklärte Trump. Der Moderator des konservativen Senders Fox News hat keine Regierungserfahrung, diente aber als Infanterie-Offizier der Nationalgarde bei Einsätzen in Afghanistan und im Irak.

Der republikanische Kongressabgeordnete Michael Waltz soll den Posten des Nationalen Sicherheitsberaters übernehmen. Der 50-Jährige ist ein scharfer Kritiker der russischen Regierung, lehnt aber zugleich wie Trump eine weitere finanzielle Unterstützung der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland ab. Er sieht in China die größte sicherheitspolitische Herausforderung für die USA.

Für das Amt des Justizministers nominierte Trump den Rechtsaußen-Politiker Matt Gaetz . Der 42-jährige Kongressabgeordnete aus Florida gilt als einer der getreuesten Gefolgsleute des Rechtspopulisten, der ihn in Strafverfahren und den gegen ihn gerichteten Amtsenthebungsverfahren vehement unterstützte.

South Dakotas Gouverneurin Kristi Noem ist Trumps Kandidatin für den Posten der Heimatschutzministerin. Die 52-Jährige soll somit die Aufsicht über die Einwanderungs- und Grenzschutzbehörde (ICE) sowie die Arbeit der Sicherheitsbehörden an den Grenzen zu Kanada und Mexiko führen. Noem machte vor wenigen Monaten Schlagzeilen, als sie in ihrem neu erschienenen Buch schilderte, dass sie ihren angeblich „nicht erziehbaren“ Jagdhund eigenhändig erschoss. Der Vorfall zeige, dass sie in der Lage sei, „schwere Entscheidungen zu treffen“, schrieb sie.