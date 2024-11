Kabarett, das Unangenehmes anspricht: Romeo Kaltenbrunner kommt nach Hall

Tirol-Debüt mit „Selbstliebe“: Kabarettist Romeo Kaltenbrunner steht mit seinem Debütprogramm erstmals auf einer Tiroler Bühne. Das Stromboli in Hall hat ihn außerdem für 2025 gebucht.

Innsbruck – Mit Kabarett hatte Romeo Kaltenbrunner lange nichts am Hut, sein erstes Programm sah er während dem Studium in Wien. Erst 2019 stand Kaltenbrunner mit über 30 erstmals mit Stand-Up-Comedy auf der Bühne. Nachdem ArbeitskollegInnen ihm empfohlen hatten, das zu machen, was er auch abseits der Bühne ständig macht – Menschen zum Lachen zu bringen, darf man annehmen.

Eine Pandemie später jedenfalls war „Selbstliebe“ da. Seitdem tourt der 36-Jährige mit seinem Debüt durch Österreich und Deutschland. Er kommt jetzt nach Hall. Das Stromboli macht das Tirol-Debüt am Freitag möglich.

Worum geht‘s? Um Liebe. Und ums Selbst. Die Bühnenfigur in Kaltenbrunners Programm wurde nämlich verlassen. Die Freundin wollte ihn nicht mehr aushalten – also auf finanzieller Ebene. Also ist Krise angesagt – auch auf finanzieller Ebene. Kein „bedingungsloser Grundurlaub“ mehr. Warum das Ich trotzdem lieber allein bleibt, bekommt man in „Selbstliebe“ schön trocken serviert.

Live in Tirol. Sein Tirol-Debüt mit „Selbstliebe“ hat Kaltenbrunner am Freitag, 15. November (20 Uhr) im Stromboli Hall. Alle Infos: stromboli.at

Kaltenbrunner will in seiner Arbeit on stage aber nicht nur Zwischenmenschliches verhandeln, verrät er der TT vorab, es geht auch um soziale Ungerechtigkeit, um Rassismus. Berührungsängste? Fehlanzeige. Als „brauner Österreicher“ stellte sich Kaltenbrunner vor Kurzem in Bayern vor. Einer, der für die Kunst nach Wien wechselte. Und jetzt in Deutschland berühmt werden will.

