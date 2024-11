Abenteuer Europacup ist zu Ende: TI-Volleyballerinnen haben ohnehin andere Ziele

Die Innsbrucker Volleyballerinnen bäumten sich im CEV-Cup noch einmal auf. Am Ende war der 3:2-Sieg daheim aber zu wenig, Gegner MBH Békéscsaba aus Ungarn hatte das Hinspiel mit 3:0 gewonnen und steigt ins Viertelfinale auf. Wie die TI-Axess-Damen nun zurück in den Alltag starten.

Innsbruck – Die Innsbrucker Volleyballerinnen hatten nicht locker gelassen, doch es reichte nicht. Im CEV-Cup, der zweithöchsten europäischen Spielklasse Europas, feierten die TI-Axess-volley-Damen gegen MBH Békéscsaba zwar einen Erfolg, ein 3:2 (19:25, 28:26, 14:25, 25:19, 15:11) für den Aufstieg ins Viertelfinale reichte es am Mittwochabend dennoch nicht. Die Ungarinnen hatten das Hinspiel mit 3:0 gewonnen.

„Wir haben unser Bestes gegeben und bis zum Schluss gehofft und gekämpft“, sagte Kapitänin Martyna Walter. Am Ende ginge der Gesamtsieg für Békéscsaba aber in Ordnung. „Sie waren einfach eine Klasse stärker.“ Natürlich sei man traurig darüber, es nicht wie erhofft ins Viertelfinale geschafft zu haben, wo man auf Istanbul getroffen wäre: „Aber wir haben noch wichtigere Ziele in dieser Saison“.