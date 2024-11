Tirols Landeshauptmannstellvertreter und SPÖ-Chef Georg Dornauer geht, aber nicht total. Er zog am Mittwoch die Konsequenzen aus der Causa rund um einen Jagdausflug mit René Benko. Trotzdem will Dornauer sein Direktmandat behalten und weiter im Landtag sitzen. Wir haben uns in Innsbruck umgehört, was die TirolerInnen zu Dornauers Entscheidung zu sagen haben.