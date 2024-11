Seit Jahren klagen Anrainer in Silz über den Bahnlärm. Obwohl man in Tirol weit fortgeschritten sei, was Lärmschutzwände betrifft, lebt man in Silz bisher ohne Schallschutz. Trotz der gesundheitsschädlichen Folgen des Bahnlärms sind in Silz einige dagegen.