55-jähriger Skifahrer prallte in Sölden gegen Pistenrand: Schwer verletzt

Sölden – Beim Skifahren am Tiefenbachgletscher in Sölden ist am Donnerstag ein 55-jähriger Däne schwer verletzt worden. Der Mann hatte bei einem Rechtsschwung einen anderen Skifahrer wahrgenommen, wich diesem aus und prallte daraufhin gegen den Pistenrand. Dabei öffnete sich die Skibindung, der Däne stürzte und kam außerhalb der Piste zu liegen. Der 55-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Bein, teilte die Polizei mit.